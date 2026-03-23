Baden-Württemberg Unbekannte stehlen serienweise Grabschmuck

Metallstatue auf Friedhof
Diebe haben auf Friedhöfen im Ortenaukreis Bronzefiguren gestohlen. (Symbolbild)

Besonders pietätlos gehen Diebe im Ortenaukreis vor. Sie schlagen auf Friedhöfen zu und stehlen Grabschmuck. Was die Polizei bisher weiß.

Haslach (dpa/lsw) - Unbekannte haben von Friedhöfen in Haslach und Gaggenau (Ortenaukreis) zahlreichen Grabschmuck gestohlen. Polizeiangaben zufolge stahlen die Täter in der vergangenen Woche ein Grabkreuz und viele Bronzefiguren - eine rissen sie gewaltsam von einem Stein an der Grabstätte. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mehrere Tausend Euro. In den vergangenen Wochen war bereits mehrfach Grabschmuck von weiteren Friedhöfen im Ortenaukreis gestohlen worden. Ob ein Zusammenhang besteht, ist laut Polizei Gegenstand der Ermittlungen.

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