Als ein Jäger am Freitag im Bereich der Haßlocher Holiday-Park-Straße ein totes Reh bergen wollte, das laut Polizei am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall getötet worden war, stellte er fest: Das Reh ist weg. Jäger und Polizei gehen davon aus, dass Unbekannte das tote Tier mitgenommen haben. Nach Angaben der Polizei wurde ein Strafverfahren eingeleitet, denn die Bergung und Inbesitznahme von Wildtieren nach Verkehrsunfällen obliege ausschließlich dem zuständigen Jäger. Zeugen, die in der Nacht vom 28. auf den 29. Januar in der Holiday-Park-Straße auf Höhe der alten Rennbahnstraße Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Haßloch zu melden (06324/9330).