Emmendingen (dpa/lsw) - Unbekannte Täter haben in Emmendingen neun lebende Gänse aus einem Freigehege eines Bauernhofes gestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, flohen die Gänsediebe am Mittwochmorgen mit einem weißen Kastenwagen, als sie der Bauer überraschte. Der Wert der Tiere wird den Angaben zufolge auf 80 Euro pro Gans geschätzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

