Unbekannte haben Milch aus einem Tanklaster gepumpt. Die Polizei geht nach Angaben vom Mittwoch davon aus, dass die Täter es auf einem Parkplatz an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Hessen auf Treibstoff abgesehen hatten. Sie hätten in der Nacht zu Dienstag wohl zu spät gemerkt, dass es sich bei ihrer Beute aus dem in Laudenbach bei Mannheim abgestellten Tanklaster um Milch handele.

Laudenbach (dpa) - Ein anonymer Anrufer gab der Polizei den Hinweis. Die Beamten entdeckten der Mitteilung zufolge Milch auf dem Parkplatz und eine «milchgetränkte Reifenspur» in Richtung eines Kreisverkehrs. Wie viel Milch genau entwendet wurde, war zunächst unklar.

Pressemitteilung