Unbekannte haben im Landkreis Sigmaringen erneut Hunderte Pfandflaschen vom Gelände eines Saftlieferanten gestohlen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, klauten nach bisherigen Ermittlungen drei Täter am Freitagabend in Pfullendorf rund 400 Plastikflaschen im Wert von rund 100 Euro aus einem Müllcontainer. Fahndungen blieben laut Polizei erfolglos.

Pfullendorf (dpa/lsw) - Bereits in den vergangenen Wochen war es zu rund zehn Einbrüchen auf dem Firmengelände gekommen. Dabei seien den Angaben zufolge immer mehrere hundert bis tausend Pfandflaschen entwendet worden. Den Gesamtschaden schätzte die Polizei auf über 2500 Euro. Die Beamten glauben, dass die Täter das Diebesgut wieder bei Annahmestellen abgeben und es so zu Bargeld machen. Den Angaben nach gehen die Ermittler inzwischen von gewerbsmäßigem Bandendiebstahl aus.

