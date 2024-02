Unbekannte haben in Rheinhausen im Landkreis Emmendingen einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, flohen die Täter nach dem Vorfall am Samstagmorgen und wurden zunächst nicht gefasst. Ob die Unbekannten Geld erbeuteten, war zunächst nicht bekannt.

Rheinhausen (dpa/lsw) - In Baden-Württemberg versuchen Kriminelle immer wieder, Geldautomaten zu sprengen. Im vergangenen Jahr waren es laut Landeskriminalamt mindestens 40.