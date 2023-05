Filderstadt (dpa/lsw) - Unbekannte haben in Filderstadt (Kreis Esslingen) einen Geldautomaten gesprengt und dadurch ein Feuer entfacht. Die Feuerwehr löschte den Brand im Vorraum der Bank, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ob die flüchtigen Täter Beute machten, war zunächst unklar. Anwohner hatten in der Nacht auf Dienstag einen Knall gehört. Zeugen sahen zwei Personen wegrennen, eine Fahndung nach ihnen mit einem Polizeihubschrauber blieb erfolglos. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf mindestens 10.000 Euro.

Pressemitteilung