Baden-Württemberg Unbekannte schlachten Ziegen auf Weide

Ziegen
Unbekannte haben bei Mühlacker drei Ziegen auf einer Weide geschlachtet. (Symbolbild)

Grausamer Fund am Ostermontag auf einer Weide bei Mühlacker. Drei Tiere sind weg - und nur noch Schlachtabfälle von ihnen übrig.

Mühlacker (dpa/lsw) - Unbekannte Täter haben auf einer privaten Weide bei Mühlacker (Enzkreis) drei Ziegen geschlachtet. Bisherigen Polizeierkenntnissen zufolge töteten die Täter in der Nacht auf Ostermontag die drei Tiere und entwendeten das Fleisch. Die Schlachtabfälle und tierischen Überreste ließen sie zurück. Der Besitzer informierte die Polizei am Montag. Auf der Weide hatten sich noch weitere Ziegen befunden, diese waren wohlauf. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Tierschutzgesetz.

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