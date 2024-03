Unbekannte haben in einer Schule in Denzlingen (Landkreis Emmendingen) einen geschätzten Schaden von bis zu 300.000 Euro verursacht. Der oder die Täter hätten sich zwischen Montagabend und Dienstagmorgen Zutritt zu der Schule verschafft. Eine Tür sei gewaltsam geöffnet worden, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte.

Denzlingen (dpa/lsw) - In einem Klassenzimmer im zweiten Obergeschoss sollen die Unbekannten das Handwaschbecken mit Papierhandtüchern verstopft haben. Anschließend ließen sie den Wasserhahn laufen. Das Wasser sei daraufhin bis runter ins Erdgeschoss gesickert. Dabei soll sich auch eine Deckenverkleidung gelöst haben.

PM Polizei