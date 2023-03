Zwei Unbekannte haben eine Tankstelle in Heidelberg ausgeraubt und sind anschließend geflohen. Die Täter hatten die Tankstelle am Freitagabend betreten und waren hinter den Tresen zum Kassierer gelaufen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Heidelberg (dpa/lsw) - Die Räuber bedrohten den Kassierer laut Polizei mit Schusswaffen und forderten ihn auf, die Kasse zu öffnen. Sie erbeuteten Bargeld in noch unbekannter Höhe und flüchteten anschließend zu Fuß. Die eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

