Dielheim (dpa/lsw) - Unbekannte haben in einer Kirche in Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis) so sehr randaliert, dass dabei ein Schaden von 3000 Euro entstanden ist. Es seien das Glas eines teuren Apostellleuchters zerschlagen, eine Vielzahl an Kerzen zerbrochen oder umhergeworfen, der Inhalt eines Verbandskastens auf dem Boden verstreut, ein Weihwasserbecken entleert und selbstgemalte Bilder der Erstkommunion mit Wasser durchtränkt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Aufgefallen war die Tat einem 37-Jährigen, der am Mittwoch die öffentlich zugängliche Kirche betreten hatte.

PM Polizei