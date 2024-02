Heilbronn (dpa/lsw) - Unbekannte haben in einem Hotel-Rohbau in Heilbronn mehrere Zimmer verwüstet und verpackte Möbel beschädigt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, verursachten die Täter einen Schaden von rund 50.000 Euro. Sie gelangten demnach in der Nacht auf Dienstag auf das Gelände und schrieben Beleidigungen auf eine Tischplatte. Wie ein Polizeisprecher sagte, konnten die Unbekannten über den Bauzaun klettern, «ohne etwas aufzubrechen». Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen für die Tat.

