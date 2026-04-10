Ein Mitarbeiter entdeckt Heizöl im Klärwerk. Dank schnellem Einsatz bleibt die Anlage verschont. In zwei Stadtteilen ist Heizölgeruch wahrnehmbar. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Weil der Stadt (dpa/lsw) - Unbekannte haben in Weil der Stadt (Kreis Böblingen) rund 1.000 Liter Heizöl illegal in die Kanalisation gekippt. Ein Mitarbeiter der örtlichen Kläranlage stellte die Verunreinigung im Zulaufbecken fest, wie die Polizei mitteilte. Durch schnelles Eingreifen einer Entsorgungsfirma konnte das Heizöl aus dem Zulaufpumpwerk abgepumpt werden, sodass ein Schaden an der Kläranlage verhindert wurde.

Einsatzkräfte der Feuerwehr überprüften infrage kommende Stadtteile. Im Bereich Merklingen und Münklingen war am Donnerstag schwacher Heizölgeruch wahrnehmbar. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise.