Baden-Württemberg Unbekannte Flüssigkeit auf Passanten gekippt – Hautreizungen

Polizei
Die Polizei sucht nach Zeugen und weiteren Geschädigten. (Symbolbild)

Was steckt hinter dem Vorfall in der Nacht auf Donnerstag? Nach dem Angriff mit einer unbekannten Flüssigkeit auf Passanten sucht die Polizei Zeugen.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Unbekannter hat in Karlsruhe eine Flüssigkeit aus einem Fenster auf Passanten gekippt, woraufhin diese Hautreizungen erlitten haben. Um welche Flüssigkeit es sich genau handelte und um welche Menge, blieb zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Fußgänger hätten sich vor dem Gebäude aufgehalten, als die Flüssigkeit von einem der oberen Fenster eines Mehrfamilienhauses auf den Gehweg gekippt wurde. Die Menschen wurden leicht verletzt.

Die Hintergründe der Tat in der Nacht auf Donnerstag blieben zunächst unklar. Zeugen und weitere Geschädigte wurden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Karlsruhe Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x