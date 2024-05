Etwa 30 Bäume sind von unbekannten Tätern in einem Wald bei Lauterstein (Landkreis Göppingen) verbotenerweise gefällt worden. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, wurden dafür Motorsägen verwendet. Zwischen den gefällten Bäumen hatte der Förster Kinderspielzeug gefunden. Inwiefern das mit den Fällungen am Samstag zusammenhängt, stellte die Ermittler zunächst vor einem Rätsel.

Lauterstein (dpa/lsw) - Die Polizei warnt davor, Bäume ohne Sachkenntnis zu fällen. Das könne im schlimmsten Fall mit dem Tod enden.

Pressemitteilung