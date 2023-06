Endingen am Kaiserstuhl (dpa/lsw) - Rund 50 Kilogramm Kirschen haben unbekannte Diebe von einer Obstplantage bei Endingen am Kaiserstuhl (Kreis Emmendingen) gestohlen. Wie die Polizei am Montag berichtete, ernteten die zunächst Unbekannten zwischen Samstag und Sonntag die Früchte von einem Dutzend Bäumen. Teilweise beschädigten sie dabei die Bäume.

Pressemitteilung