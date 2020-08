Auf etwa 500 Euro beziffert die Polizei Haßloch den Schaden an einem Weinberg in Ruppertsberg, den unbekannte Vandalen angerichtet haben. 25 Rebstöcke mit Dornfelder Weintrauben hatten die Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heimgesucht und abgeschnitten. Die Tat ereignete sich nahe der Überführung (Wirtschaftsweg) der B 271 zwischen Ruppertsberg und Meckenheim. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßloch, Telefon 06324/9330, E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.