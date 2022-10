Umweltaktivisten haben am Montagmorgen am Kongresshaus in Baden-Baden protestiert. Etwa 25 Demonstranten hätten sich gegen 7.00 Uhr am Eingang auf den Boden gesetzt und Plakate am Gebäude angebracht, sagte ein Sprecher der Polizei. In einer Mitteilung haben sich Vertreter der Gruppen «Extinction Rebellion» und «Debt4Climate» zu der Aktion bekannt. Ihren Angaben zufolge haben sich Aktivisten vor dem Gebäude festgeklebt und zudem eine ölähnliche Flüssigkeit auf dem Boden verteilt. Dies konnte der Polizeisprecher zunächst nicht bestätigen.

Baden-Baden (dpa/lsw) - Die Verantwortlichen des Hauses sowie die Versammlungsbehörde seien verständigt worden, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden, hieß es. Der Polizeieinsatz lief am Morgen noch.

Im Kongresshaus findet seit Sonntag und noch bis Mittwoch eine Veranstaltung von Rückversicherern statt. Mit dem Protest fordern die Aktivisten die Kongressteilnehmer den Angaben zufolge auf, keine weiteren Öl-, Kohle- und Gasprojekte mehr zu versichern.

