Die herabstürzenden Lüfterteile im neuen Karlsruher Autotunnel dürfte nach Einschätzung der Stadt ein einmaliges Fiasko gewesen sein. Eine Gefahr für andere Tunnel in der Stadt werde nicht gesehen, weil dort andere Lüfter verbaut seien, sagte ein Sprecher der Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (KASIG) am Mittwoch.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Wegen der gravierenden Schäden an einem der 36 Lüfter und der damit verbundenen Gefahr für den Verkehr verzögert sich die Eröffnung des Autotunnels auf unbestimmte Zeit. An sich hätte der Tunnel, der Teil des Karlsruher Nahverkehrsprojekts Kombilösung ist, nach wiederholter Verschiebung am Montag eröffnet werden sollen.

Kombilösung