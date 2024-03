Dossenheim (dpa/lsw) - Ein umgekippter Autoanhänger mit Holzbriketts hat auf der Autobahn 5 bei Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) einen Stau verursacht. Ein Mann war mit dem Anhänger offenbar zu schnell auf der Auffahrt in Richtung Heidelberg unterwegs, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Fahrzeuganhänger kippte demnach auf dem Beschleunigungsstreifen um und ein Großteil der Ladung verteilte sich auf der Fahrbahn. Der rechte Fahrstreifen und die Einfahrt in Richtung Heidelberg waren am Montagnachmittag gesperrt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.