Plötzlich waren die Lichter aus. Mit einem wuchtigen Schlag auf das Kinn beförderte der Landauer Boxer Bujar Tahiri (23) seinen bosnischen Gegner Branislav Malinovic (26) am Ende der dritten Runde zu Boden. Er ist Internationaler Deutscher Meister.

Malinovic fiel am Samstag um wie ein nasser Sack und war ausgeknockt. „Er war kein leichter Gegner, einer mit viel Erfahrung. Aber ich wusste, was ich machen muss. Ich habe ihn erst einmal ausgeboxt, auf den richtigen Moment gewartet und dann ausgeknockt,“ sagte der Sieger. Tahiri durfte im Anschluss zum ersten Mal in seiner Profikarriere einen Titel-Gürtel in den Himmel strecken. Er darf sich nach dem achten Sieg im achten Kampf Internationaler Deutscher Meister des BDB (Bund Deutscher Berufsboxer) im Mittelgewicht nennen.

„Ich habe vorher nie einen Gürtel in die Hand genommen, weil ich wollte, dass es mein eigener ist“, sagte Tahiri stolz. Sein nächster Kampf könnte – voraussichtlich im Oktober – wieder in Bielefeld oder in Berlin sein. Er und sein Team planen auch eine eigene Veranstaltung in Landau oder Karlsruhe.