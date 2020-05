Erst die Aussetzung des Saisonspielbetriebs, dann die Einstellung des Trainings, schließlich der Abbruch der Saison Anfang April. Das Präsidium des Deutschen Tischtennisbunds (DTTB) hat sich nun Gedanken gemacht, wie eine Wiederaufnahme der Sportart wieder möglich sein kann. Da ein Tischtennistisch 2,74 Meter lang ist, kann im Spiel der Mindestabstand in fast jeder Situation eingehalten werden. Was der DTTB unter anderem vorschlägt und was Spieler und Funktionäre dazu meinen.

Vorschlag: Auf- und Abbau von Tischen und Materialien durch fest eingeteilte Personen, die dafür Handschuhe und Mundschutz nutzen. Wo es räumlich möglich ist, werden die Tische zum Training im Außengelände der Hallen aufgestellt.

Jochen Ring, Sportwart beim TTC Herxheim, findet, dass es keinen Sinn macht, im Freien zu trainieren. „Es darf ja kein Lüftchen gehen, das bringt ja gar nichts“, erklärt er. Auch über Regeln zu einem Auf- und Abbau der Tische will er sich noch keine Gedanken machen, solange es ein Versammlungsverbot gibt. „Wir sollten uns eher mal überlegen, wie ein Training ab dem Sommer aussehen kann.“

Vorschlag: Alle genutzten Tische werden räumlich durch Umrandungen voneinander abgetrennt, bei Hallen mit Trennvorhängen werden auch diese genutzt. Die Spieler nutzen ausschließlich eigene Schläger und keine Leihschläger vom Verein oder Trainer. Es gibt fest eingeteilte Trainingspaarungen.

„Umrandungen lasse ich mir gefallen. Wir in Germersheim können auch die Vorhänge runter machen“, sagt Carsten Hübener, Sportwart des TTC Germersheim. Jedoch ist es seiner Ansicht nach kaum machbar, nur mit seinen eigenen Bällen zu spielen. Einen eigenen Schläger hingegen hätten fast alle Akteure. „Was macht man denn, wenn ein Ball in die andere Box springt? Ich finde es übertrieben“, sagt Hübener. Er denkt, dass die Zeit bis August noch einige Änderungen mit sich bringen wird.

Vorschlag: Zwischen zwei Tischbelegungen wird jeweils eine zehnminütige Pause eingeplant, um einen kontaktlosen Wechsel am Tisch zu ermöglichen. Umkleideräume und Duschen werden nicht genutzt.

„Da gibt es gar nichts gegen einzuwenden. Aber reicht das überhaupt aus“, fragt sich Michael Nettersheim, Vorsitzender der TSG Deidesheim. Ob und inwieweit eine Übertragung des Virus in einer Dusche möglich sei, dazu müsse man eine Expertenmeinung einholen.

Vorschlag: Trainer halten Abstand, tragen einen Mundschutz und führen keine Bewegungskorrekturen/Hilfestellungen durch.

„Kontakt gibt es im Jugendtraining ja kaum. Man zeigt ja eher Luftübungen“, sagt Martin Ritter, der Vorsitzende des TV Wörth, der eine Trainerlizenz hat. In diesem Punkt gebe es keine Problematik bei seinem Klub. Das Problem sieht er wie viele andere bei großen Gruppen von Kindern. „Halten sich dann wirklich alle an die Regeln. Es kann auch sein, dass ein Kind die Regeln gar nicht versteht.“

Vorschlag: Sollten wieder Wettkämpfe stattfinden, erfolgt die Anreise individuell und nicht in Fahrgemeinschaften. Das Spielsystem im Ligenspielbetrieb kann den zum Zeitpunkt des Saisonbeginns geltenden Bestimmungen angepasst werden (Dreier-, Vierer- oder Sechser-Mannschaft ohne Doppel).

Carolin Bollinger, die mit ihrem Verein, dem TTV Edenkoben, in die Oberliga aufsteigt, findet es nicht gut, dass künftig keine Doppel mehr gespielt werden sollen. „Ich finde auch die individuelle Anreise gar nicht gut. Was machen wir denn, wenn Jugendliche bei den Aktiven mitspielen?“, ergänzt die Kreisspielleiterin. „Wir fahren in der Oberliga ja doch weite Strecken“, führt Bollinger auch Umweltgesichtspunkte als Ausschlusskriterium für Einzelanreisen an.