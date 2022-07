Grüne und CDU in Baden-Württemberg können nach einer neuen Umfrage in der Wählergunst deutlich zulegen. Die Grünen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann verzeichnen ein Plus von 4 Prozentpunkten im Vergleich zur Umfrage vom April und liegen bei 29 Prozent, ergab eine Insa-Umfrage im Auftrag der «Bild»-Zeitung.

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Koalitionspartner CDU gewinnt drei Punkte hinzu und kommt auf 26 Prozent. Verlierer der Umfrage ist die SPD, die um fünf Punkte auf 14 Prozent abrutscht. Die Landes-SPD war nach dem Sieg der Sozialdemokraten bei der Bundestagswahl Ende 2021 zunächst in den Umfragen deutlich besser bewertet worden. Die FDP kommt auf 11 Prozent, die AfD auf 10 Prozent. Die Linke würde es mit 3 Prozent wieder nicht in den Landtag schaffen.

Die Grünen hinken aber trotz der Gewinne immer noch ihrem Rekordergebnis bei der Landtagswahl vom Frühjahr 2021 hinterher. Damals hatten sie 32,6 Prozent erreicht. Dagegen steht die CDU etwas besser da als bei der Wahl, als sie nur 24,1 Prozent schaffte. Die SPD liegt in der Umfrage noch über ihrem Rekordminus bei der Wahl, als sie bei 11 Prozent landete. Die Liberalen kamen bei der Wahl auf 10,5 Prozent, der AfD blieben 9,7 Prozent.

Mit diesen Zustimmungswerten hätte die grün-schwarze Landesregierung auch weiterhin ihre parlamentarische Mehrheit sicher. Ebenfalls möglich wäre nach einem Wahltag mit diesen Ergebnissen eine Ampel aus Grünen, SPD und FDP. Denkbar wäre auch eine Koalition aus Union, Liberalen und Sozialdemokraten.