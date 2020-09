Die Nutzungsgrenze der Platzkapazitäten der Hallen ist auf 20 Prozent erhöht worden. Was das für die vier südpfälzischen Handball-Oberligisten bedeutet, die ihre Hygienekonzepte mit den Behörden abstimmen müssen, ist nicht das Thema der Trainer. Ihr Job: Die Mannschaft vorbereiten auf den Saisonstart.

Der TV Offenbach beginnt am 4. Oktober zu Hause gegen die HSG Eckbachtal. Bei den Frauen hat der TSV Kandel am 3. Oktober sein erstes Spiel bei den VTV Mundenheim, steigt die SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam erst am 10. Oktober ein. Aufsteiger TV Wörth ist erst am 24. Oktober an der Reihe. Die Ligen sind halbiert worden. Pfälzer und Saarländer sowie Rheinländer und Rheinhessen beginnen die Meisterschaft unter sich.

Vorfreude oder Vorfrust auf eine denkwürdige Meisterschaft?

Eyub Erden: Vorfreude. Es macht mir Spaß, die Mannschaft mit den Neuzugängen spielen zu sehen. Ich gehe davon aus, dass die Runde normal läuft. Wenn irgendetwas dazwischenkommt, ist es aus.

Christian Hörner: Die Vorfreude überwiegt. Wir konnten die Vorbereitung ziemlich gut durchziehen, alles etwas bedachter als vorher. Wir hoffen, dass wir die Runde durchspielen können.

Michael Übel: Vorfreude. Handball geht los. Als Trainer wie als Spieler will man sich mit anderen messen. Wir trainieren seit Ende Juni, wenn auch nicht durchgehend intensiv.

Wie gut ist Ihr Verein vorbereitet, um die Corona-Regeln einzuhalten?

Eyub Erden: Sehr gut. Der Verein legt viel Wert darauf. Wir sind die Regeln durchgegangen, unser Hygienebeauftragter Markus Schönthaler hatte angekündigt, dass er spontan beim Training vorbeischaut, und tut dies auch. Bei uns gab es noch keine Beanstandung. 80 Zuschauer dürfen nach meiner Info zu den Heimspielen.

Christian Hörner: Wir haben für jede Halle ein Hygienekonzept, das genehmigt worden ist. In die Spiegelbachhalle dürfen 100 Zuschauer, wie viele in die Kuhardter Rheinberghalle dürfen, weiß ich im Moment nicht. In der Fortmühlhalle spielen wir nicht, dort darf nicht geharzt werden.

Michael Übel: Wenn man einen Josef Lerch im Verein hat, seht gut. Wir haben uns früh damit beschäftigt und angefangen, die Tribüne abzukleben. Je mehr man sich darum kümmert, desto mehr kann man sich optimieren. Ich glaube, wir sind sehr gut vorbereitet. Mein letzter Wissenstand: 150 Leute dürfen in die Halle, einschließlich Spielern, Offiziellen, Schiedsrichtern und Betreuern.

Wie passen die Neuzugänge ins Gefüge?

Eyub Erden: Ann-Kathrin Hauck wird von Woche zu Woche stärker, in der offensiven Abwehr macht sie das richtig gut. Antje Haag war vier Wochen außen vor. Sie hat bisher zwei Spiele gemacht, da war die Leistung gut. Emma Wilhelm hat in der Vorbereitung noch nicht trainiert, sie kriegt eine Schwellung am Arm. Sie fängt jetzt langsam an. Lea Stoffel ist individuell sehr gut ausgebildet und hat sich schnell ins Spielsystem integriert. In der Jugend spielte sie in Heiligenstein und in Ketsch und war dann drei Jahre in Dänemark im Internat. Sie ist 19. Carla Schmitt ist entgegen der Ankündigung noch nicht 100-prozentig weg. Sie macht im Medizinstudium relativ viel online, war im Training.

Christian Hörner: Sehr gut. Torhüterin Sabrina Schrader vom TuS Heiligenstein versteht sich sehr gut mit Linda Knarr, die geheiratet hat. Laura Klein von der HSG Trifels passt vom Menschlichen und Spielerischen sehr gut, sie hat Kondition und ist schnell. Lynn Bleh und Mona Reichling, die schon in der Oberliga gespielt haben, sind komplett bei mir, dazu kommt Zoe Hesse. Dieses Jahr haben wir keine A-Jugend, erst wieder, wenn die B-Jugendlichen hoch kommen.

Michael Übel: Torhüter Flo Pfaffmann, der schon mal bei uns war, hat noch in keinem Training gefehlt. Man merkt, dass er aus einer Liga höher kommt. Jeder von den Neuzugängen, ob Pfaffmann, der in Haßloch war, Maximilian Staats von Eckbachtal oder Max Jost, lange in Menden, hat sich einwandfrei eingefügt. Von ihrer Persönlichkeit passen alle, es ist, als ob sie schon ein paar Jahre da wären. Das macht es ziemlich einfach für mich.