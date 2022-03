Der Zeitplan für den Umbau der Stuttgarter Mercedes-Benz Arena nimmt konkrete Züge an. Die Arbeiten in einer der Spielstätten der Fußball-Europameisterschaft 2024 sollen im Mai beginnen, wie der VfB am Montag mitteilte. Nach Angaben des Bundesligisten wird die Haupttribüne im unteren Teil komplett neu aufgebaut und bis zu den Dachstützen erweitert. Dabei sollen neue Mannschaftskabinen, Sportfunktionsräume, ein neues Mediencenter, ein weiterer Business-Bereich sowie eine moderne Produktionsküche entstehen. Die Fankurve soll schon ab Sommer 2023 knapp 2000 weitere Stehplätze sowie einen eigenen Bereich für Rollstuhlfahrer erhalten.

Stuttgart (dpa/lsw) - Man setze sowohl auf nachhaltiges Bauen als auch auf eine nachhaltige Nutzung der Arena, so der VfB. Der Stadionumbau erfolge bis Anfang 2024 bei laufendem Spielbetrieb. Dadurch seien in dieser Zeit nur Teile des Oberrangs der Haupttribüne nutzbar.

„Stuttgarter Nachrichten“ und „Stuttgarter Zeitung“ hatten Mitte Februar berichtet, dass die Modernisierung des Stadions deutlich teurer werden soll als zunächst erwartet. Gründe dafür seien die gestiegenen Materialpreise und das Problem, Angebote von Subunternehmen zu erhalten. Ursprünglich seien 60 Millionen Euro für die Baumaßnahmen veranschlagt worden. Inzwischen soll der Umbau mit 98,5 Millionen Euro veranschlagt sein.

Vereinsmitteilung