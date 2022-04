„So lange ich beim FCK was zu sagen habe, sorge ich für Ruhe nach außen. Das haben wir momentan, deshalb ist der Erfolg da.“ Das sagte FCK-Ikone und Aufsichtsrat Fritz Fuchs beim dritten Fußball-Talk „Anstoß“ in Rülzheim. Fuchs, der bis 1975 168 Bundesligaspiele für den 1. FC Kaiserslautern bestritt, war der meistgefragte Ansprechpartner, er erzählte einige launige Anekdoten: Uli Hoeneß habe ihn während eines Bundesligaspiels gebeten, wegen des kommenden Länderspiels nicht so hart einzusteigen. „Dann spiel eben den Ball früher ab“, habe er zu ihm gesagt. Vom Karlsruher SC war Sportdirektor Oliver Kreutzer da. Er sieht den Verein wegen des guten Trainers, des neuen Stadions und den Investitionen ins Nachwuchsleistungszentrum für die Zukunft gut aufgestellt. Kritisch beleuchtet wurden das Thema „Macht der Ultras“ und die Vergabe der Fußball-WM nach Katar. Alle Beteiligten waren sich einig, dass mit der von Hertha-Profis geforderten Trikotniederlegung vor der Fankurve nach der Derbyniederlage gegen Union Berlin Grenzen überschritten worden seien. Sportjournalist Harald Linder kündigte an, aus Protest gegen die Lage in Katar kein einziges Spiel der WM im Fernsehen anzuschauen. Veranstalter und Moderator Niko Uhrich zog ein positives Fazit: „Mit über 70 Fans waren wir wieder ausverkauft und meine Talkgäste waren immer offen und ehrlich.“ Der Erlös wird an den Kinderschutzbund „Blauer Elefant“ gespendet. Der nächste Talk ist für den 10. November 2022 geplant.