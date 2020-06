Windeln wechseln statt Laufschuhe schnüren scheint aktuell das Motto der frisch gebackenen Mutter Bianca Weber zu sein. Die Ultra-Läuferin aus Albersweiler schafft es, sich trotzdem einigermaßen fit zu halten und hat die nächsten Wettkämpfe schon im Blick. Wie geht das?

Vor etwa einem Jahr stand Bianca Weber aus Albersweiler noch voll im Saft und nahm am Lavaredo Ultra Trail in Italien teil. Es war ihr letzter Ultra-Lauf und wird in naher Zukunft auch erst mal der letzte bleiben. Das Laufen steht bei der aus Insheim stammenden Weber momentan nicht an erster Stelle. Vor etwa acht Wochen kam Söhnchen Willi zur Welt.

„Die Prioritäten haben sich verschoben. Der kleine Mann steht im Vordergrund. Aber wir haben das bewusst entschieden. Es ist ok, mal ein Jahr entspannter zu machen“, sagt die 32-Jährige. Entspannt heißt aber nicht, dass sie die Füße stillhält. Die Läuferin der Landau Running Company hält sich zumindest einigermaßen fit. „Ich gehe mit dem Kinderwagen laufen, wenn der Kleine mitmacht. Meistens morgens, wenn er schläft. Es ist ein anderes Training“, sagt sie.

Zurzeit kürzer und flacher

Normalerweise ist Weber, die vielen unter dem Namen Logé bekannt ist, den sie nach ihrer Hochzeit Ende 2018 ablegte, auf Strecken über 100 Kilometer unterwegs. Momentan heißt es aber: kürzere und flachere Läufe. Durch den Wingert, über Feld- und Betonwege. Meist von Albersweiler aus Richtung Frankweiler und Godramstein in die Weinberge. „Im Wald ist es wahrscheinlich zu holprig. Da laufe ich dann abends, wenn mein Mann zu Hause ist und ich alleine laufen kann.“

Sieben bis zehn Kilometer macht der Kleine mit. Dann wird er wach und hat Hunger. Dann heißt es für Weber: ab nach Hause oder irgendwo einen Zwischenstopp einlegen. „Ab und zu fehlt es mir schon, mal wieder einen längeren Lauf zu machen. Aber da muss ich mich wieder heranarbeiten. Da fehlen momentan die Grundlagen.“

Durch Corona „verpasse ich weniger“

Weber möchte nicht die ganze Elternzeit auf Wettkämpfe warten. Sobald der Kleine alt genug ist, alleine bei Oma zu bleiben, soll das Trainingspensum wieder erhöht werden. Dann ist die 32-jährige Lehrerin voraussichtlich auch wieder bei Wettkämpfen zu sehen. „Vielleicht schon im Spätjahr. Wenn dort ein Wettkampf stattfindet, dann laufe ich eben hinten mit und schaue, was geht.“ Ultra-Läufe geht sie allerdings erst kommendes Jahr wieder an. Wenn diese stattfinden. „Durch Corona wurden aktuell ja viele Wettkämpfe abgesagt. Dadurch verpasse ich auch weniger“, sagt Weber.

Sie wird also künftig wieder 100-Kilometer-Marken knacken. Ein Karriereende ist nicht in Sicht. Und wenn es doch soweit ist, steht der Nachfolger vielleicht schon in den Startlöchern.