Ultraläufer Michael Ohler vom TSV Kandel ist in die Schweiz ausgewichen. Beim Backyard Ultra in der Nähe von Zürich belegte er den zweiten Platz.

Das „Backyard Ultra“ oder „Last Runner standing“-Format hat in den vergangenen Jahren enorm an Beliebtheit gewonnen. Aber auch diese eher familiär organisierten Rennen sind Ende Februar in die Corona-Pause gegangen. Das in Kandel Mitte Juni geplante Rennen wurde von den Behörden nicht genehmigt. Michael Ohler vom TSV Kandel bestritt einen Wettkampf in der Schweiz – und erreichte den zweiten Platz.

Der von Carsten Drilling in der Nähe von Zürich organisierte Witiker Backyard Ultra war eines der ersten Rennen dieses Formats nach der Pause. 47 Männer und Frauen traten an. Auch das Wetter war eine Herausforderung: Zuerst war es heiß, dann ziemlich nass.

Vor der 40. Runde waren noch zwei Mann im Rennen: der Schwede Niklas Sjöblom und Ohler. Die beste Frau stieg nach 38 Runden aus. 254,8 Kilometer hatte die Französin Claire Bannwarth zurückgelegt. Ohler hatte nach der 40. Runde und 268,2 Kilometern genug. Sjöblom hängte eine Runde dran: 274,9 Kilometer. Jede Runde hatte 140 Höhenmeter, somit bewältigte Ohler auch noch 5800 Höhenmeter.

Zur Einordnung liefert Roland Schmidt, der langjährige Abteilungsleiter und heutige Seniorensportwart des TSV Kandel, Vergleichszahlen: Im Zeitraum seit dem Big's Backyard 2019 in den USA seien vor Corona folgende Bestleistungen erzielt worden: in Japan 42 Runden, in Frankreich und Großbritannien je 41 und in Indien 39 Runden. Jede Runde ist 6,7056 Kilometer lang. Nach einer Stunde müssen die Teilnehmer wieder am Start stehen. Sjöblom hatte im Oktober 2019 bereits den Lindingö Backyard Ultra in Schweden gewonnen, den aber mit „nur“ 26 Runden.