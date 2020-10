In Kandel geht am 17. Oktober ein Lauf der Big Dogs World Championships los: 15 Männer und Frauen laufen so lange sie können und messen sich mit Teams in 22 anderen Ländern. Alle sollen live auf Streaming-Diensten zu sehen sein.

Kandel. Geht nicht gibt’s nicht? Die Werbung könnte so lauten: Gibt’s doch. 15 Verwegene laufen so lange sie können und messen sich parallel mit anderen Nationenteams. Wo? In Kandel auf einer 6,706 Kilometer langen Runde. Wann? Start ist am 17. Oktober im Bienwaldstadion. Wer gewinnt? Das Team, das zusammen die meisten Runden schafft. Den Einzelsieger wird es auch geben. Er kann aus den USA kommen, aus Kanada, Irland, Australien, Hongkong, Japan, Schweiz, Finnland, Neuseeland oder Indien. Oder aus Kandel.

Jede Menge Erfahrung im Team

Michael Ohler hat für die Big Dogs World Championships ein Team zusammengestellt, in dem jeder Erfahrung aus zig Ultra-Läufen mitbringt. Seine erste Wahl: Andreas Löffler (47) aus Böblingen und Harald Menzel (42) aus Pfinztal. Im Juni 2019, der TSV Kandel organisierte zum ersten Mal einen Backyard, auch Last Man Standing genannt, hielten sie am längsten durch. Löffler hängte eine Runde mehr dran, seine 46. Er hatte knapp 310 Kilometer zurückgelegt.

Nationen-Teams live im Netz

Ohler war im Organisationsteam gewesen. Diesmal läuft er mit. Dafür holte er sich das Okay des Veranstalters, der jedes Jahr ein Finale der Besten in Tennessee auf die Beine stellt. Jedes Jahr? Nicht am 17. Oktober 2020. Wegen Corona. Die Idee kam auf, Nationen an einem Tag über Streaming-Kanäle zusammenzubringen. Ohler wurde als Partner gewählt, er fackelte nicht lange, setzte sich mit dem TSV-Vorstand zusammen, danach wurde ein Hygienekonzept eingereicht. „Ich habe ein super gutes Team hintendran“, sagt Ohler, der seinen jüngsten Backyard im Juni in der Schweiz (40 Runden) gelaufen ist. Er hat sich ein bisschen was abgeschaut, wie es in Corona-Zeiten funktionieren kann: „Das ist kein Hexenwerk.“

Bei jeder vollen Stunde am Start

Danach ging es ums Team. „Löffler und Menzel wollte ich unbedingt haben.“ Ohler sah nach, wer in Kandel 24 Runden geschafft hatte. Wer wollte, konnte sich bei ihm bewerben. Er kam auf Tobias Krumm (42) aus Rösrath, „momentan der stärkste Ultraläufer“. Krumm bringt Anke Warlich (40) mit. Und Ohler schaute nach Teamplayern, Läufern, die gut für die Moral sind. Die 15. ist Marina Kollassa aus Bottrop, gerade Siegerin in Rettert. Beim Schindler-Backyard lief die 30-Jährige 32 Runden.

Der Clou in Kandel: der Team-Gedanke. Gewinnt einer mit nur 25 Runden, wäre das nicht gut. Die Teilnehmer, die bei jeder vollen Stunde wieder am Start stehen müssen, sich dazwischen verpflegen oder gar ein Nickerchen machen können, sollen sich unterstützen, füreinander rennen. Der Veranstalter hat abgelehnt, dass der Sieger einfach weiterläuft, wenn er noch kann. Und er hat von den Vor-Ort-Organisatoren in 23 Ländern Videos geordert, die Land und Leute, die Strecken und das Team vorstellen. „Ich bin Michael Ohler, 51, und will Geschichte schreiben“, sagt Ohler darin. Tanja Höschele, morgen wird sie 49, stellt sich als Weltrekordlerin im Freiluft-Treppensteigen vor.

Ohler ist auf alles vorbereitet: „Ich habe eine komplette Urlaubswoche danach.“

Zur Sache

Das deutsche Team stellt sich bei https://www.youtube.com/watch?v=Xyai325wME8 vor.