„Deutschland ist entschieden“, heißt es am Montag nach 17 Uhr. 51 Stunden hat der Wettbewerb in Kandel gedauert. Das 15-köpfige Team um Michael Ohler wird auf dem sechsten Platz von 21 Nationen gelistet, in denen am Samstag ein merkwürdiges Spektakel begann: die Backyard-Weltmeisterschaft.

Patrick Obert: raus nach 30 Stunden. Patrick George: 24 Runden geschafft. Bernhard Epple hat 33 Runden gedreht. Von Harald Menzel stehen 34 Runden, er stieg um Mitternacht aus. Sie alle sind am Montag nach 14 Uhr immer noch im Kandeler Bienwaldstadion, der deutschen Zentrale der Backyard-Weltmeisterschaft, die von Tennessee aus gesteuert wird. Die Männer unterstützen Marina Kollassa, Andreas Löffler und Lokalmatador Michael Ohler, die noch im Wettbewerb sind. Als Erste kommt die 30-jährige Kollassa von der 49. Runde zurück. Sie tänzelt. Wirkt frisch. Etwa 30 Leute sind im Stadion-Innenbereich, applaudieren.

Was ist das für ein verrückter Wettbewerb! In 21 Ländern machen sich am Samstag, 14 Uhr, jeweils 15 Ultraläufer auf, um Runde für Runde, jede 6,7 Kilometer lang, zu drehen und zur vollen Stunde wieder am Start zu stehen.

Belgien führt

Der Wettbewerb dauert jetzt fast 49 Stunden. Auf den Kreidetafeln vor dem Versorgungszelt sind viele Speisen durchgestrichen. Weiter auf der Karte: Pfälzer Kartoffelsuppe, Risotto (auch vegan), Bratwurst plus Pommes, Nussecken. Auf dem Monitor bei Techniker Julian Rödel (25), der harte Rockmusik erschallen lässt („ich habe gehört, dass sie gerne AC/DC hören“), ist der Zwischenstand zu sehen: 1. Belgien mit 520 Yards und noch drei Läufern im Wettbewerb, 2. Kanada, 3. USA, 7. Deutschland mit 450 Yards. Kanada hat das Rennen beendet. In Frankreich läuft auch keiner mehr. In jeder Stunde werden Live-Interviews gesendet. Mit Läufern oder den Renndirektoren. Niklas Lederer vom TSV sprach zu den Menschen draußen an den Bildschirmen. 20 Stunden Dienst hat Rödel hinter sich: „Event ist Event“, sagt er.

Kollassa, Löffler und Ohler laufen weiter

14.57 Uhr: Das Signal aus Tennessee ertönt durch die Lautsprecher. Fertig machen! Um 15 Uhr laufen Kollassa, Löffler und Ohler wieder los.

„Ich schiebe es komplett aufs böse linke Knie“, sagt Obert zu seinem Ausstieg. „Bei jedem Schritt gab es einen Stich.“ Über seinen Beruf beim Kulturamt in Lahr sagt er: „Die ersten Veranstaltungen haben wir, aber mit weniger Leuten. Jeden Tag eine neue Regelung, das ist nicht so einfach.“ 24 Stunden sei es gut für ihn gelaufen. Die Bedingungen in Kandel? „Kein Regen. Nachts arschkalt. Tagsüber hätte es nicht besser sein können.“ Gerade scheint die Sonne und sorgt für milde Temperaturen.

Der 35-jährige George aus Bad Zwesten ging nach 100 Meilen raus. Sein Problem: „Ich konnte neun Stunden nichts essen. Wenn es kalt wird, ess’ ich schlecht.“

Der Gastronom von der „Gifthütte“

Epple (49) ist in der Nacht auf Sonntag um 23 Uhr raus. „Ich konnte noch gehen, aber nicht mehr laufen“, erzählt der Gastronom aus Kaufbeuren. „Gifthütte“ heißt das Restaurant. 14 Angestellte, dreimal in der Woche ist Epple an der Theke. Seine Rundenzeiten, anfänglich 49 bis 53 Minuten, wurden schlechter: 56, 57, 59 Minuten: „Da wusste ich, ich schaffe es nicht mehr.“ Er hatte keinen Supporter dabei. Nach jeder Runde musste er entscheiden: Klamotten wechseln oder essen. Nach der 33. Runde „haben die Oberschenkel gesagt: Die Batterie ist leer.“

Am Dienstag wieder Schulunterricht

Menzel ist voriges Jahr 45 Runden in Kandel gelaufen. Diesmal sind es 34. „Ich habe viel zu wenig Zeit zum Trainieren“, sagt der 42-jährige Lehrer von der LSG Karlsruhe. Er habe sich einen Abitur-Korrekturtag genommen, um an diesem Montag noch in Kandel sein zu können. Am Dienstag unterrichtet er am Gymnasium in Remchingen wieder Informatik, Deutsch und Sport.

Christoph Wurm (46) aus Marsberg ist als Unterstützer für Kollassa da. Er spricht von einer Lauffreundschaft mit der 30-Jährigen aus Bottrop. „Eine freundschaftliche Liebe“ nenne sie es. Begünstigt durch Corona hätten sie sich kennengelernt, hätten Fernwanderungen unternommen, auch Nächte durch, was ihr hier in Kandel sehr gut in die Karten gespielt habe.

Kollassas Triumph

Wie viele Runden kann sie noch? „Nicht mehr die Nacht“, sagt er. Gab es einen kritischen Moment? „Morgens um vier, fünf Uhr.“ Sie sei sehr kommunikativ. Weil die beiden anderen ein anderes Tempo laufen, sei sie auf der nicht sonderlich spektakulären Nachtstrecke alleine unterwegs gewesen. Alleine mit sich und Gott und der Welt. Kollassa konnte sich wieder motivieren. „Wenn der Tag und die Sonne wieder da ist, kehren die Lebensgeister wieder“, sagt Wurm.

Löffler und Ohler haben nach der 50. Runde genug. Kollassa tritt noch einmal an. Rödel macht sich daran, zum vorletzten Mal Laufdaten ins Netz zu stellen. „Deutschland ist entschieden – Marina Kollassa hat gewonnen“, heißt es kurz nach 17 Uhr auf der Seite bigsbackyardultra.com. 457 Yards hat das Team zurückgelegt, Platz sechs. Neun Läufer sind noch unterwegs, zwei vom führenden Team Belgien, dem der Sieg kaum noch zu nehmen sein wird.