Laufen sie immer noch? Sechs von 15 Startern des Teams Deutschland hatten am Sonntagabend um 19 Uhr 29 Runden bei der Big Dog’s Backyard-WM in den Beinen und stellten sich wieder zum Start: Lokalmatador Michael Ohler (51), Patrick Obert (42) aus Lahr, Harald Menzel (42) und Andreas Löffler (47), Bernhard Epple (49) – und Marina Kollassa, die 30-Jährige aus Bottrop. Ihr Ziel: So viele 6,7 Kilometer lange Runden wie möglich im Wettstreit mit gut 20 anderen „Nationalmannschaften“ zu laufen. Am Samstag um 14 Uhr (unser Foto) ging der Wettstreit für alle los. Jeder Teilnehmer hat zu jeder vollen Uhrzeit wieder am Start zu stehen, um die nächste Runde in Angriff zu nehmen. Anke Warlich (40) aus Rosrath war in Kandel die Erste, die aufgab. Nach 14 Runden, morgens um vier, stieg sie aus. Sieben Stunden länger hielt Tanja Höschele, die 49-jährige Meisterin im Treppenlaufen aus Straubenhardt, durch. Vier Männer schafften je 27 Runden: Wolfgang Neuweiler, Klaus Mantel, Tobias Krumm und Erik Drollinger. Jede Runde zählt. Um 19 Uhr hatte Team Germany 383 Runden zusammen.