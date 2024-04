Nach Sanierungsarbeiten wird der Hauptturm des Ulmer Münsters am 1. Mai wieder bis zu einer Höhe von 102 Metern für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Das teilte das evangelische Pfarramt Münster Ost in der Nacht zum Sonntag mit. Der Turm war zwei Jahre lang nur bis zu einer Höhe von 70 Meter begehbar. Nach der Freigabe am 30. April soll ein Treppenlauf stattfinden, den das Team des Einsteinmarathons organisiert.

Ulm (dpa/lsw) - Laut Dekan Torsten Krannich wurden unter anderem Treppen- und Trittstufen repariert sowie Fenstergitter an alle Fenster und Handläufe in den Treppenhäusern angebracht. Wann der Westturm wieder auf 143 Metern geöffnet werden kann, ließe sich derzeit noch nicht absehen. Die Sanierungsarbeiten seien nicht abgeschlossen.

Das Ulmer Münster wurde 1377 erbaut. Es ist die größte evangelische Kirche Deutschlands mit dem höchsten Kirchturm der Welt. Über eine Million Besucherinnen und Besucher werden pro Jahr gezählt. Davon besteigen rund 100.000 den Turm.

Ulmer Münster