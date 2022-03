Die Basketballer von ratiopharm Ulm haben im Eurocup eine deutliche Heimniederlage einstecken müssen. Am Dienstag unterlag der Basketball-Bundesligist gegen den türkischen Club Frutti Extra Bursaspor mit 72:86 (34:53). Ulms Trainer Jaka Lakovic musste auf vier Stammspieler verzichten.

Neu-Ulm (dpa) - Die Ulmer legten einen 3:16-Fehlstart hin und lagen bereits nach vier Minuten zweistellig zurück. Während die Schwaben für ihre Abschlüsse hart arbeiten mussten, erspielten sich die Gäste immer wieder offene Würfe in Korbnähe und nach Schnellangriffen. Dank Semaj Christon, mit 20 Punkten bester Ulmer, konnten die Gastgeber das zweite Viertel ausgeglichen gestalten, lagen zur Pause dennoch mit 34:53 zurück. In der zweiten Hälfte kamen die Ulmer nicht mehr näher als 13 Zähler heran.

Trotz der Niederlage hatten sich die Ulmer bereits vor der Partie für das Achtelfinale des Eurocups qualifiziert. Am 5. April steht das letzte Vorrundenspiel an, dann gastieren die Schwaben in Valencia.

