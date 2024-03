Neu-Ulm (dpa/lsw) - Der deutsche Basketball-Meister ratiopharm Ulm hat den amerikanischen Shooting Guard Justinian Jessup verpflichtet. Der 25-Jährige spielte zuletzt in der australischen Liga und soll im Laufe der Woche beim Bundesligisten eintreffen, wie die Schwaben am Sonntag mitteilten. Jessup soll in Ulm den verletzten Dakota Mathias ersetzen, der infolge einer Operation vermutlich für den Rest der Saison ausfällt.

