Die Basketballer von ratiopharm Ulm haben im Eurocup gegen einen direkten Konkurrenten um das Weiterkommen in der Gruppe A gewonnen. Der Bundesligist fügte dem litauischen Club Lietkabelis Panevezys am Mittwochabend durch das 78:69 (43:38) die vierte Niederlage nacheinander in diesem Wettbewerb zu. Damit haben die Ulmer, die das Hinspiel mit 76:80 verloren hatten, nach elf Spieltagen sechs Siege und fünf Niederlagen auf dem Konto.

Ulm (dpa/lsw) - Schon der Auftakt in das Spiel verlief aus Sicht der Hausherren planmäßig. Nach dem ersten Viertel führte das Team von Anton Gavel mit 27:13. Zwar kämpften sich die Gäste heran, doch nach dem Seitenwechsel sorgten die Ulmer für klare Verhältnisse. Bester Werfer des Spiels war Yago dos Santos mit 21 Punkten. „Wir sind glücklich über den Sieg und darüber, dass wir den direkten Vergleich gewonnen haben“, sagte Trainer Gavel nach dem Spiel bei „MagentaSport“.

