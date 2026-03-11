Ulli Bomans ist viel herumgekommen auf der Welt. Wenn er heute in seinem Atelier am Waldrand von Dahn malt, zehrt er noch von den Jahren in der urbanen Clubkultur.

Wenn Ulli Bomans vom Clubleben erzählt, dann meint er die Subkultur freier Künstler und die queere Szene, in denen er sich zu Hause fühlt. Er hat in Kassel Kunst studiert, in Berlin, Marseille, Köln, Hamburg und Bremen gelebt, er verbrachte viel Zeit in Los Angeles und New York und durfte zu Arbeitsstipendien nach Detroit. Nach 25 Jahren sei es für ihn Zeit gewesen, zurückzukehren in die Südpfälzer Heimat, sagt der 52-Jährige. „Ich bin nicht weg, weil mich was fortgetrieben hat.“ 2019, kurz vor der Pandemie, sei ihm plötzlich bewusstgeworden, wie wenig Zeit ihm noch bleiben würde, die er mit seinen Eltern verbringen kann.

Ulli Bomans im Dahner Atelier vor seinem Ölgemälde »There She Goes Again«. Foto: Birgit Möthrath

In Kandel wurde er geboren, in Landau auf dem Eduard-Spranger-Gymnasium hat er 1993 sein Abitur gemacht. Heute lebt er in Klingenmünster, auf halbem Weg zwischen seinem Job als Dozent für Aquarell- und Acrylmalerei an der Kunstschule Villa Wieser in Herxheim und seinem Atelier, das er in einer alten Schuhfabrik in Dahn gefunden hat. Und von dort ist der Weg nicht mehr weit zu seinen Eltern, die von Landau in die Nähe von Pirmasens gezogen sind.

Inspiration für seine Arbeiten holt sich Bomans aber immer noch in der weiten Welt. „Wann immer mir interessante Menschen über den Weg laufen, bitte ich sie um eine Fotosession“, erzählt der Künstler. So auch die drei jungen Männer, die ihm in Bangkok am Hotelpool auffielen und die er ansprach. „Bangkok cloudless 34°C“ ist daraus entstanden: Die drei sitzen am Rand, der mittlere hat sich mit durchgedrücktem Rücken in Pose gesetzt und zieht seine Badehose aufreizend ein Stück hinunter.

Das prämierte Ölgemälde: »Lipstick Selfie«. Foto: Ulli Bomans

Das Bild lässt sich eindeutig in der queeren Szene verorten, ebenso wie Bomans „Lipstick Selfie“, mit dem er kürzlich den mit 5000 Euro dotierten Kunstpreis der Kulturstiftung der Sparkasse Karlsruhe gewonnen hat. „Radikale Verunsicherung“ war das Thema. Es zeigt ihn selbst im Spiegel, wie er knallroten Lippenstift aufträgt. Da spielt Bomans mit Fragen nach Identität, Rollenbildern und gesellschaftlichen Zuschreibungen. Eine Ambivalenz, die ihn sein Leben lang begleitet hat beim Grenzgang zwischen der queeren Szene und seinen festen heterosexuellen Beziehungen. Mit seiner Kunst aber spricht Bomans nicht nur die Szene, sondern ein breites Publikum an. Erst kürzlich habe eine ältere Dame mit offensichtlich bürgerlichem Hintergrund sein Bild eines Manns in Tutu gekauft.

Ulli Bomans: »Waiting for a Cab«, Ölgemälde auf Leinwand. Foto: Bomans

Bomans arbeitet nicht klassisch nach Skizzen. Seine Motive sind atmosphärisch dichte Momentaufnahmen eines Lebensgefühls. Nächtliche Motive wirken da auch schon mal wie überbelichtete Schnappschüsse: „Waiting for a Cab“ etwa nach einem Selfie. Oder „Stairway to Heaven“, für das er bei der Fotosession eigens das grelle Fernlicht seines Autos auf den Jungen gerichtet hat, der alleine mit seinem Handy zwischen Graffiti auf der Treppe einer Betonbrücke sitzt.

Selbst ein spontanes Foto aus einem Taxi heraus in den Regen und die Nacht von Mexiko City hat er schon auf die Leinwand gebracht: eine Gasse mit der Atmosphäre der „Blade Runner“-Filme. „Ich male nicht aus dem Kopf, sondern komme aus dem Visuellen“, sagt Bomans. Seine Motive seien durchaus provokant. „Ich mag das, wenn man mit Kunst Gefühle entfacht. Aber der ästhetische Moment ist mir wichtiger. Ich bin kein Konzeptkünstler. Ich will Bilder malen, wie ich sie selbst gerne im Museum sehen würde.“

Ulli Bomans: »Help me Stefan«, Ölgemälde auf Leinwand. Foto: Bomans

Manchmal wirken seine Gemälde selbst wie Fotos. Doch das nähere Hinsehen entlarvt viele Konturen als hinskizziert, nicht scharf gezogen wie beim Fotorealismus. Auch rinnen Farbnasen über die Leinwand, die der Maler bewusst nicht weggewischt hat. Sie verraten, dass es hier um Malerei geht – das ist ihm wichtig. Bomans’ Farbauftrag ist selten pastos, eher lasierend wie beim Aquarell. Für einen besonderen Effekt hat er sogar das Weiß der Leinwand stehen lassen: Ungewöhnlich hell strahlt bei „Nurmiri Spring“ die weiße Applikation einer Baseballkappe, als würde sie im Licht reflektieren.

Ulli Bomans: »Nurmiri Spring«, Ölgemälde auf Leinwand. Foto: Bomans

Die Malerei ist Bomans’ große Leidenschaft seit Kindertagen. Gefördert hat ihn zunächst der Vater, der selbst als Grafikdesigner gearbeitet hat. „Als ich 16 war, hat es klick gemacht. Danach war klar: Ich kann gar nichts anderes als malen. Ich werde schon unruhig, wenn ich im Urlaub zwei Wochen nicht arbeiten kann. Meine glücklichsten Moment sind im Atelier, wenn ich richtig im Flow bin.“

Für die Aufnahme zum Kunststudium hat er zwei Jahre an der Villa Wieser, wo er heute selbst lehrt, an seiner Mappe gearbeitet. An der Hochschule in Kassel traf er auf die Künstlerin, die er als seine Mentorin bezeichnet: Fluxus-Star Alison Knowles. Bomans hat zu der Zeit selbst viel experimentell gearbeitet und durfte bei ihren Performances in Paris und New York mitwirken, 1996 auch bei einem Happening des Wiener Aktionskünstlers Hermann Nitsch in Neapel. Bomans machte sich auch als Elektronik-Musiker einen Namen. Und als er 1999 fertig war mit der Uni, wollte er erst einmal hinaus in die Welt: „wild und frei sein“, wie er sagt. „In seinen 20ern und 30ern lebt man irgendwie von der Hand in den Mund.“

Ulli Bomans: »Charlotte«, Ölgemälde auf Leinwand. Foto: Bomans

Jetzt ist er froh, dass zum Kunstpreis der Karlsruher Sparkassen-Stiftung auch der Ankauf seines Gewinnerbilds gehört. Es ist mit 90 jurierten Arbeiten bis zum 1. April im Sparkassen-Beratungszentrum am Karlsruher Europaplatz ausgestellt. Zu sehen ist Ulli Bomans’ Kunst demnächst auch in der Südpfalz. Eine Arbeit gibt er in die Ausstellung des Arbeitskreises Pfälzer Künstler (apk) ab Ende März in der Landauer Villa Streccius: „There She Goes Again“, wieder eine Momentaufnahme, eine liebe Freundin vor einem Fotoautomaten.