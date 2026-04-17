Anders als bei ihrem 6:1, 6:0 gegen Eva Lys wird das Stuttgarter Viertelfinale von Jelina Switolina spannend. Doch die ukrainische Tennisspielerin bewahrt die Nerven und spielt um den Finaleinzug.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die ukrainische Weltklasse-Tennisspielerin Jelina Switolina steht beim glänzend besetzten Sandplatz-Turnier in Stuttgart zum zweiten Mal im Halbfinale. Zwei Tage nach ihrem deklassierenden 6:1, 6:0 gegen die Hamburgerin Eva Lys gewann die Australian-Open-Halbfinalistin ihr enges Viertelfinale gegen die Tschechin Linda Noskova 7:6 (7:2), 7:5.

Dabei bewahrte Switolina im Tiebreak des ersten Satzes die Nerven und steckte im zweiten Abschnitt erfolgreich die Enttäuschung weg, dass sie ihre Führung wieder hergab. Die Ukrainerin lag schon mit 5:2 vorn, ehe sie noch einmal zittern musste. Nach 1:40 Stunden verwandelte Switolina jedoch ihren ersten Matchball.

Die Finalistinnen werden am Samstag ermittelt

Am Samstag spielt die Weltranglisten-Siebte gegen US-Star Coco Gauff oder Noskovas tschechische Landsfrau Karolina Muchova um den Finaleinzug. Das Stuttgarter Endspiel hatte sie bei ihrer vorherigen Halbfinal-Teilnahme 2021 verpasst.

Deutsche Teilnehmerinnen sind bei der mit gut einer Million Euro dotierten Hallen-Veranstaltung nicht mehr dabei. Keine der fünf deutschen Tennisspielerinnen im Hauptfeld kam über das Achtelfinale hinaus.