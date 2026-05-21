Mit gerade einmal 20 Jahren brilliert Manzambi beim SC Freiburg – und wird nach dem Europa-League-Finale von der UEFA geehrt.

Istanbul (dpa/lsw) - Nach der Final-Enttäuschung mit dem SC Freiburg endet die Europa-League-Saison für Mittelfeldspieler Johan Manzambi mit einer individuellen Auszeichnung. Der Schweizer wurde von der Europäischen Fußball-Union UEFA zum jungen Spieler der Saison in diesem Wettbewerb gewählt, wie der Verband am Tag nach dem 0:3 der Freiburger gegen Aston Villa mitteilte.

Senkrechtstarter Manzambi hatte großen Anteil am ersten Europapokal-Finaleinzug des badischen Bundesligisten. Im Halbfinal-Rückspiel stach der Schweizer Nationalspieler beim 3:1 gegen Sporting Braga mit einem Traumtor hervor. Spieler, die für diese Auszeichnung infrage kommen, dürfen zu Saisonbeginn nicht älter als 21 Jahre sein. Zu Manzambis Vorgängern zählt der frühere Leverkusener Florian Wirtz.