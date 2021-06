Lorenz Herrmann hat bei der U23-Leichtathletik-DM in Koblenz das 800-Meter-Finale verpasst. Das Pech des 20-jährigen Landauers: Er erwischte den langsameren Vorlauf. Den Kampf um die beiden direkten Qualifikationsplätze verlor er in 1:51,95 min gegen den Villinger Adrian Engstler (1:51,78) und Oskar Schwarzer, der sich in 1:51,67 auf der Innenseite durchsetzte. Im anderen, schnelleren Vorlauf (Siegerzeit 1:50,68 min) kamen sechs von acht Halbfinalisten weiter. Schwarzer vom TV Groß-Gerau und Engstler machten im Finale mit 1:49er-Zeiten Gold und Silber unter sich aus. Herrmann macht jetzt zwei Wochen Ferien und will dann wieder leicht trainieren, um im August mit guter Fitness zurück zum Studium in die USA zu fliegen.