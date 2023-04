Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zweites Topspiel in Offenbach, gleiches Muster. Der TVO liefert in der Oberliga auch dem TV Homburg einen großen Kampf, geht klar in Führung, gewinnt aber nicht. Trainer Michael Übel sitzt ziemlich machtlos zu Hause vor dem Fernseher.

Smartphone an Tablet und darüber der Stream auf den Fernseher. So hat der an Corona erkrankte Trainer des Handball-Oberligisten TV Offenbach am Samstagabend zu Hause das Topspiel der Handball-Oberliga