Jakob Nigg bleibt bis 2029 beim TVB Stuttgart. Der 22-jährige Handballer überzeugt nicht nur sportlich, sondern engagiert sich auch als Trainer im Jugendbereich.

Stuttgart (dpa/lsw) - Handball-Bundesligist TVB Stuttgart hat den Vertrag mit dem österreichischen Nationalspieler Jakob Nigg vorzeitig verlängert. Der 22-Jährige unterschrieb bis 2029, wie die Schwaben mitteilten. Seit seinem Wechsel im vergangenen Sommer absolvierte Nigg 27 Pflichtspiele für den TVB. Dabei erzielte er 50 Tore.

«Jakob hat sich in unserem Verein hervorragend integriert und ist inzwischen sogar als Trainer im Jugendbereich tätig. Dieses Engagement ist keineswegs selbstverständlich», sagte TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt über den Rechtsaußen. «Auf dem Spielfeld ist er ein emotionaler Leader unserer Mannschaft und hat sich auch sportlich in seiner Zeit bei uns sehr positiv weiterentwickelt.»