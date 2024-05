Der TVB stellt sich zur kommenden Saison am Kreis neu auf. Geschäftsführer Schweikardt verspricht sich vom Neuzugang aus Kroatien schnelle Hilfe.

Stuttgart (dpa/lsw) - Handball-Bundesligist TVB Stuttgart hat Kreisläufer Gianfranco Pribetic verpflichtet und mit einem Vertrag über zwei Jahre ausgestattet. Der 24-Jährige kommt im Sommer vom kroatischen Club RK Nexe Nasice. Marino Maric und Martin Slaninka werden die Schwaben indes verlassen. «Gianfranco ist ein athletischer Kreisläufer, der sowohl in der Offensive als auch in der Defensive eingesetzt werden kann», sagte TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt in einer Mitteilung vom Freitag. «Für sein junges Alter hat er bereits reichlich internationale Erfahrung vorzuweisen. Er wird uns direkt weiterhelfen können.»

Mitteilung TVB Stuttgart