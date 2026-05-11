Die Schwaben verstärken sich mit einem alten Bekannten von Trainer Misha Kaufmann. Der lobt nicht nur die sportlichen Qualitäten des Neuzugangs.

Stuttgart (dpa/lsw) - Handball-Bundesligist TVB Stuttgart hat Rückraumspieler Malte Donker von GWD Minden verpflichtet. Der 28-Jährige erhält einen Vertrag für die kommende Saison, wie die Schwaben mitteilten. Donker habe viel Erfahrung und einen «unglaublich guten Charakter», sagte TVB-Trainer Misha Kaufmann, der mit dem Neuzugang bereits beim ThSV Eisenach zusammengearbeitet und dort 2023 den Bundesliga-Aufstieg geschafft hat.