Baden-Württemberg TVB Stuttgart holt Rückraumspieler Donker aus Minden

Misha Kaufmann
TVB-Trainer Misha Kaufmann freut sich auf einen alten Bekannten. (Archivbild)

Die Schwaben verstärken sich mit einem alten Bekannten von Trainer Misha Kaufmann. Der lobt nicht nur die sportlichen Qualitäten des Neuzugangs.

Stuttgart (dpa/lsw) - Handball-Bundesligist TVB Stuttgart hat Rückraumspieler Malte Donker von GWD Minden verpflichtet. Der 28-Jährige erhält einen Vertrag für die kommende Saison, wie die Schwaben mitteilten. Donker habe viel Erfahrung und einen «unglaublich guten Charakter», sagte TVB-Trainer Misha Kaufmann, der mit dem Neuzugang bereits beim ThSV Eisenach zusammengearbeitet und dort 2023 den Bundesliga-Aufstieg geschafft hat.

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