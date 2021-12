29:27 ging das Spiel am Sonntagabend in der Bienwaldhalle aus. Gerd Götz, Trainer des TV Wörth, findet trotz des Erfolges in der Frauenhandball-Oberliga gegen die TSG Friesenheim nicht alles gut.

Götz bemängelte „diese unnötigen Einladungen an den Gegner, wenn wir einen klaren Vorsprung hatten. Damit haben wir es uns nach sehr guten Phasen, in denen die Abwehrarbeit stark war und wir schnelle Konter laufen konnten, schwergemacht.“ Trotzdem sei seine Mannschaft der verdiente Sieger. Sie lerne als Neuling in dieser Klasse noch immer. Götz: „Wir müssen noch cleverer zum Beispiel bei offener Deckung spielen. Aber wir sind auf einem guten Weg. Ich bin jetzt sehr glücklich über unseren Punktestand und freue mich auf ein paar Tage zum Ausspannen.“Maxine Nuss, eine der drei jüngsten Wörther Spielerinnen, freute sich, dass ihr der erste Treffer in diesem Spiel gelungen war: „Das hat mir gutgetan. Aber so ging es auch anderen Mitspielerinnen. Wir haben uns immer wieder gefangen, wenn es eng wurde. Die Stimmung bei uns in der Mannschaft und auf der Bank ist sehr gut.“

Die Jüngste im Team, Johanna Schlemilch, war mit sieben Treffern die erfolgreichste Schützin, sie verwandelte ihre drei Siebenmeter. „Wir hatten zwischendurch den einen oder anderen Durchhänger, aber haben insgesamt gut gespielt“, sagte sie. „In der ersten Hälfte stand unsere Abwehr noch nicht so gut, aber in der zweiten klappte das besser.“ Nach dem 22:20 konnte sich die Mannschaft befreien: 28:22.

Über Schlemilchs Treffer freuten sich nicht nur ihre Eltern, sondern auch Oma und Opa, die sie von der Tribüne anfeuerten.

„Die Wörther sind verdienter Sieger. Sie haben unsere technischen und individuellen Schwächen sofort ausgenutzt. Wenn wir dran waren, haben sie gleich gut reagiert und wieder vorgelegt“, sagte Martin Buschsieper, der Trainer der TSG.