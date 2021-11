Im siebten Rundenspiel hat es den TV Offenbach erwischt: Er habe Homburg noch nie so stark gesehen, sagte TVO-Trainer Michael Übel nach der 26:31 (12:15)-Niederlage im Spitzenspiel im Saarland. In seiner Mannschaft hätten in allen Mannschaftsteilen ein paar Prozent gefehlt. Gefehlt haben ihm Maximilian Daum und Tino Gläßgen. Weil sich Felix Kästel im Spiel verletzte, schwanden die Wechselalternativen noch mehr. Aus der 7:5-Führung wurde ein 7:9-Rückstand (18.), nach dem 13:11 war Homburg nicht mehr einzuholen (17:12, 21:16). Hinten war Homburgs Kreisspieler Patrick Bach kaum zu halten (6 Tore, dazu zog er viele der acht Siebenmeter, die Ljubomir Josic verwandelte), vorn wurden die Offenbacher mit Stoppfouls immer wieder in den Neuaufbau des Angriffs gezwungen. Erfolgreichster Schütze des TV Offenbach war Philipp Mohra, dessen Bruder Sebastian Mohra vorige Woche in Hannover in der Landesauswahl um die deutsche Polizeimeisterschaft spielte. Felix Kunz steuerte am Samstag 7/5 Tore bei, Fabian Graap vier Tore.