Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit 37:28 schlägt der TV Offenbach den TuS Daun. Trainer Michael Übel gefällt es nicht, was die Mannschaft in der ersten und in der letzten Viertelstunde spielt. Simon Gensheimer erzielt sein erstes Tor im Oberligateam. Einer der Dauner Torhüter verletzt sich am Oberschenkel.

Mit 37:28 (21:14) gewinnt der TV Offenbach sein Heimspiel nach der ersten Saisonpleite gegen den TuS 05 Daun. Für die ersatzgeschwächten Dauner sieht es lange nach einer herben Klatsche