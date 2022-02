Selbstkritisch und frustriert hätten die Spieler ihre Leistung eingeschätzt. „Erst als wir im Bus waren, war alles wieder okay“, sagte Michael Übel. Trainer und Mannschaft des Handball-Oberligisten TV Offenbach hatten eine weite Fahrt vor sich nach dem 25:21 (12:11)-Sieg beim HV Vallendar.

Als „ein Fehlerfestival, nicht schön“, ordnete Übel den 13. Sieg im 16. Saisonspiel ein. Philipp Mohra (6), Fabian Graap (5), Felix Kunz (5/2) und Sebastian Mohra (4) warfen die meisten Tore der Offenbacher Mannschaft, die nach 6:2-Führung mit 10:11 in Rückstand kam und danach auf 19:15 (45.) vorlegte.

SG Ottersheim/Bellheim legt wieder vor

In der Pfalzliga erzielte der TV Wörth nach dem 24:24 (50.) noch sieben Tore beim Tabellenletzten HSG Mutterstadt/Ruchheim. „Sechs Punkte in Folge sind schön. So kann es ruhig weitergehen. Es war harte Arbeit, die Jungs haben sich richtig reingehängt“, sagte Wörths Trainer Frank Schindler nach dem 31:28 (16:15)-Erfolg mit 17 Toren von Nicolas Kazek (9) und Pascal Hänle. Der TSV Kandel verlor bei der HSG Dudenhofen/Schifferstadt nach 10:9-Führung (15.) mit 32:42 (16:22). Gestern Abend löste die SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam die HSG als Tabellenführer wieder ab: 34:23 (18:11)-Sieg gegen den TSV Iggelheim mit neun Toren von Elias Horn. Nach dem 4:4 zog die SG unwiderstehlich davon. Florian Bauchhenß erzielte das 16:8. Am Samstag treffen die ungeschlagene SG und der Verfolger in Bellheim aufeinander.