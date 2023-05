Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit 30:27 gewinnt der TV Offenbach am Sonntagabend vor 180 Zuschauern in der Queichtalhalle gegen den HV Vallendar. Gegen einen guten Gegner verhilft am Ende einmal mehr die individuelle Klasse zum Sieg. Den Gästen fehlt der „Killerinstinkt“.

„Wie ich es prophezeit habe“, waren die ersten Worte von TV Offenbachs Trainer Michael Übel nach dem 30:27 (15:11)-Sieg in der Handball-Oberliga gegen den HV Vallendar. Unter der