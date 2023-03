Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit 99:72 setzt sich der TV Bad Bergzabern in der 2. Regionalliga gegen die SG TV Dürkheim/BI Speyer durch. Dem Gegner fehlt am Samstag das halbe Team. Wie haben alte Weggefährten das Pfalzderby erlebt?

Das Pfalzderby in der 2. Basketball-Regionalliga Südwest lockte die Fans nach Bad Bergzabern. Die Kulisse war noch nie so groß in dieser Saison wie beim 99:72-Heimsieg. Elf Spieler hatte