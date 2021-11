Zwei Wochen Corona-Zwangspause sind für die TVB-Cracks beendet. Das Pfalzderby steht in der 2. Basketball-Regionalliga auf dem Programm. Jedes Jahr aufs Neue ein Höhepunkt. Im Duell zwischen dem Vorletzten SG TV Dürkheim/BI Speyer und dem zwei Zähler besser postierten TV Bad Bergzabern am Samstag (16 Uhr, TVD-Halle Bad Dürkheim) geht es nicht nur ums Prestige.

Die Stimmung ist zweigeteilt bei TVB-Trainer Eric Marschke. Zum einen ist die Freude groß, dass Bergzaberns Basketballer wieder auf dem Parkett zurück sind. Zum anderen weiß er nicht, wie sein Team – abrupt aus dem Wettkampf-Modus gerissen – mit der Trainings- und Spielpause klarkommt. „Wir können nicht in Bestbesetzung antreten, müssen auf Leistungsträger verzichten. Ich kann nicht einschätzen, wie viel Kraft die Jungs nach ihrer gut überstandenen Covid-19-Erkrankung haben werden“, sagt Marschke.

Erstmals im Abschlusstraining am Tag vor dem Derby rechnet Marschke wieder mit größerer Beteiligung. Ins Derby geht der TVB auf jeden Fall stark gehandicapt nach den jüngsten Rückschlägen mit insgesamt vier Corona-Durchbrüchen im Team.

„Wichtig ist jetzt erst einmal, dass alle die Infektion gut überstanden haben und keiner einen schweren Verlauf hatte“, sagt Marschke. „Auch wenn es nicht leicht wird, wollen wir in Bad Dürkheim gewinnen.“ Es gelte, wieder Fahrt aufzunehmen.

Bergzaberns Gegner strotzt auch nicht vor Selbstbewusstsein. „Natürlich schmerzt die letzte Niederlage in Trier. Doch wir haben eine gute Leistung gezeigt“, sagt der Dürkheimer Leader Philip Karst. „Wir waren nur sieben Leute und haben lange Zeit uns gut verkauft. Wir hatten viele junge Spieler dabei, die auf dem Niveau selten oder noch nicht gefordert waren. Dafür war das richtig stark.“

Am Samstag zeigt sich die Spielgemeinschaft wieder mit ihrer „Heimspiel-Formation“. Die erste Mannschaft des Vereins, die BIS Baskets, sind erst am Abend in Speyer in der Zweiten Bundesliga gegen Gießen gefordert. Da bleibt Zeit für die vielen jungen Nachwuchskräfte, die mit Doppellizenz in beiden Teams auflaufen dürfen.